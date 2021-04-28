Mobil Vinç Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8343.12

Meslek Adı : Mobil Vinç Operatörü

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu : Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Mobil Vinç Operatörü Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobil Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Zeminin tesviye edilmesini sağlamak,

b) Yükün konulacağı yeri belirlemek,

c) Mobil vincin genel kontrolünü yapmak,

d) Lastik veya paletleri, şaseyi, bomu, makara, halat ve tamburları kontrol etmek,

e) Fonksiyon testi yapmak,

f) Mobil vincin bakımını yapmak,

g) Vincin genel temizliğini yapmak,

h) Motor yağını, suyunu, kayışları vb. aksamları kontrol etmek,

i) İşle ilgili emniyet tedbirlerini almak,

j) Çalışma alanını emniyet şeridi ile çevirmek,

k) Havai hatları kontrol etmek,

l) Vincin dönüş alanını kontrol etmek,

m) Mobil vinci kurmak,

n) Mobil vinç ile Yükleme-boşaltma yapmak,

o) Yükü kaldırmak,

p) Vinci yürüterek yükü taşımak,

q) Yükü kontrol edilen yere indirmek,

r) Vinci toplamak,

s) İş bitiminde vinci park durumuna getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobil Vinç Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü mesleği için “8143.19” kod olarak kullanılır iken Sucuk Kıyması Hazırlama İşçisi(Küterci) mesleği için “7511.28” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobil Vinç Operatörü Meslek Kodu “8343.12” olarak belirlenmiştir.

