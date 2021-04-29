Mobilya Döşeme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7534.03

Meslek Adı : Mobilya Döşeme İşçisi

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda döşeme sistemini çözümleyip malzemeleri hazırlayan, döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Döşeme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Onarılacak koltuğu kontrol etmek,

b) Koltuğun kumaşını sökmek,

c) İskelette oynama varsa dolgu malzemesini sökmek,

d) Arızalı yayları sökmek,

e) İskeletteki arızaları gidermek,

f) Koltuğun yükseklik ve derinlik ölçüsünü tespit etmek,

g) İskeletin keskin yerlerini törpülemek,

h) Kolonları iskeletin font ve arkasına çakmak,

i) Zigzag yayları font ve arkaya çakmak,

j) Helezon yayları font ve arkaya bağlamak,

k) Minderli koltuklarda pomye yapmak,

l) Dolgu malzemesini hazırlamak,

m) Kolların dolgu malzemesini çakmak,

n) Kumaşı/deriyi kalıba göre hazırlamak, dikmek, koltuğa kaplamak,

o) Modele göre kolları, font ve arkayı monte etmek,

p) Klapaları, farbelayı monte etmek,

q) Koltuğun alt astarını çakmak,

r) Modele göre koltuğun baza ve ayaklarını monte etmek,

s) Döşemeyi aksesuarlarla süslemek,

t) Kılıf dikmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Döşeme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri mesleği için “8343.04” kod olarak kullanılır iken Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman mesleği için “7225.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Döşeme İşçisi Meslek Kodu “7534.03” olarak belirlenmiştir.

