Mobilya Paketleme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8183.24

Meslek Adı : Mobilya Paketleme İşçisi

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Mobilyaların kontrollerini yaparak gerekli paketleme işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Paketleme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Paketleme bölümüne gelen mobilyaların paketleme öncesi gerekli kontrollerini yapmak,

b) Hatalı ürün varsa ilgili bölüme göndermek,

c) Paketleme malzemelerini hazırlamak,

d) Mobilyaların paketleme işlemlerini yapmak,

e) Paketlerin üzerine uygun barkod, etiket, yazı vb. koymak,

f) Paketleri istiflemek, istenilen yerlere koymak,

g) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Paketleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Enerjisi Tevzi Ve Nakil Mühendisi mesleği için “2151.02” kod olarak kullanılır iken Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi mesleği için “8161.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Paketleme İşçisi Meslek Kodu “8183.24” olarak belirlenmiştir.

