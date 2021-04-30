Mobilya Satış Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5223.43

Meslek Adı : Mobilya Satış Elemanı

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Mobilya mağazalarında mobilya ürünlerini müşterilere tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :Mobilya Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reyondaki eksik ürünleri tamamlamak ,

b) Reyonun temizliğini yapmak ve reyonu teşhire hazır hale getirmek,

c) Müşterilere istedikleri ürünler hakkında bilgi vermek, alternatif ürünleri göstermek,

d) Fiyat, taksit seçenekleri vade farkı gibi ödeme seçenekleri hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

e) Satılan ürünleri sevkıyat için hazırlamak veya hazırlatmak, sevkıyat formlarını düzenlemek,

f) Sevkıyat ve ürünlerle ilgili müşteri şikayetlerini dinlemek, alternatif çözüm önerileri getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.64” kod olarak kullanılır iken Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi mesleği için “2311.88” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Satış Elemanı Meslek Kodu “5223.43” olarak belirlenmiştir.

