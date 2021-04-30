Mobilya Tasarımcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2163.29

Meslek Adı : Mobilya Tasarımcısı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu : Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Mobilya Tasarımcısı,El çizimleri ya da dijital çizim programlarını kullanarak iç mekan tefrişi yapabilen, mobilya tasarlayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Tasarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarım çizgisine ve ölçülere dayanarak el çizimleri ya da bilgisayar çizim programları kullanarak hedefe uygun tasarımlar oluşturmak,

b) Mobilya tasarımının modelini veya birebir işlevsel halini oluşturarak hedef grubun değerlendirmesine sunmak ve grup üzerinde test etmek,

c) Test sonucunda alınan geri beslemeler ile mobilya tasarımını iyileştirmek,

d) Üretim aşamasında mobilyanın detaylarını kontrol ederek olası yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,

e) Günlük, haftalık, aylık olmak üzere üretim raporu hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleği için “7323.08” kod olarak kullanılır iken Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi mesleği için “3131.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Tasarımcısı Meslek Kodu “2163.29” olarak belirlenmiştir.

