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Moda ve Tekstil Tasarımcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Moda ve Tekstil Tasarımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Moda ve Tekstil Tasarımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Moda ve Tekstil Tasarımcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2163.19

Meslek Adı : Moda ve Tekstil Tasarımcısı
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar
Meslek Birim Grubu : Ürün Ve Giysi Tasarımcıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Tanımı : Estetik ve işlevsel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda ve marka yaratma bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli kişidir.

Moda ve Tekstil Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) mesleği için “7543.10” kod olarak kullanılır iken Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleği için “8121.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Moda ve Tekstil Tasarımcısı Meslek Kodu “2163.19” olarak belirlenmiştir.
 

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