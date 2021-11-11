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Modacı Bahar Korçan'dan kahreden haber! Hayatını kaybetti!

Türkiye’nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'dan kahreden haber geldi. Ünlü modacı hayatını kaybetti.

Modacı Bahar Korçan'dan kahreden haber! Hayatını kaybetti!

2016 yılında yumurtalık kanseri tedavisi konan Türkiye’nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'dan üzen haber geldi. 

Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan, modacı, usta moda tasarımcısı Bahar Korçan 57 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bahar Korçan yaşamını yitirdi.

Bahar Korçan, 2018 yılında Nişantaşı’nda ‘Bahar Korçan Stories’ adlı bir tasarın dükkanı açmıştı…

Modacı Bahar Korçan'dan kahreden haber! Hayatını kaybetti!

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Türkiye’nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan lise döneminde bir öğretmeninin kendisini modaya yönlendirmesi ile tasarım alanına yönelmiştir. Naturel adlı koleksiyonu 1992 yılında İTKİB’in düzenlemiş olduğu yarışmaya sunmuş ve yarışmayı kazanarak isminden söz ettirmiştir. Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini 1993 yılında Bahar Korçan açmıştır.

{TITLE_STRIP}Bahar Korçan kimdir, nereli? Kaç yaşında neden öldü?

Modacı Bahar Korçan'dan kahreden haber! Hayatını kaybetti!

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