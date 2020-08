Ünlü modacı Ceylan Atınç'ın korktuğu başına geldi. Göğsüne takılan silikon protez yüzünden kanser olduğunu öğrenen Atınç yaptırdığı kontrolde lenfoma kanseri olduğunu öğrendi. Atınç, operasyonu yapan doktorundan şikayetçi oldu.

Moda sektörünün tanınan isimlerinden manken-modacı Ceylan Atınç, ürettiği giysilerin tanıtımında rol alıyordu. Göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olan Atınç, geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu. Ünlü modacı, aylar sonra internette bir haber gördü. Haberde; vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler ürettiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu. Ocak ayında başka bir doktora başvuran Atınç’ın göğüs protezleri incelenmeye alındı. Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerinin incelemesi sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Yıllar önce takılan protezler yüzünden kanser olan Atınç, zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Operasyonu yapan Doktor Tunç Tiryaki’nin kusuru nedeniyle kanser olduğunu ve hayatını tedirginlik içerisinde geçireceğini belirten Atınç’ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOKTOR SADECE ÖZÜR DİLEDİ

İddiaya göre ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki, ameliyat ettiği hastalarına e-mail atmış ve protezlerin tehlikeli olabileceğini bildirmiş. Ünlü modacının lenfoma olduğunu öğrenen doktoru, Atınç’ı arayarak sadece özür dilemiş.

CEYLAN ATINÇ KİMDİR?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen ve moda üzerine yaptığı çalışmaları ile bilinen Ceylan Atınç, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimleri Bölümü mezunudur.

Moda üzerine yazdığı yazıları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile dikkat çeken Ceylan Atınç, profesyonel olarak da moda üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Kariyerine moda editörü olarak başlayan Ceylan Atınç, Maria Claire dergisinde uzun bir süre çalıştıktan sonra stil danışmanlığı yapmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul Moda Akademisi’nde eğitmenlik yapmaya başlayan Ceylan Atınç, akademik hayatına Amerika’da devam etmeye başlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Berkeley’de Marketing üzerine eğitimler almış daha sonra da London College of Fashion’da Styling for the Media eğitimine devam etmiştir.

Amerika’dan döndükten sonra kısa bir süre reklamcılık alanında çalıştıktan sonra tekrar dergiye dönmüş ve çeşitli dergilerde moda üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 11 yıldan fazla moda sektöründe çalışan ve çalışmaya devam eden Ceylan Atınç, sektörün önde gelen ve saygın isimleri arasında yer alıyor.

Yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli markaların moda danışmanlığını yapan Ceylan Atınç, pek çok marka hakkında da kombin önerilerinde bulunmaktadır. Ayrıca Oscar törenlerinin kırmızı halı bölümününü de üç yıldır sunan Ceylan Atınç, bu görevinde de başarılı bir profil çizmektedir.

Modacı ve stilist Ceylan Atınç’ın Rüzgar adında 10 yaşında bir oğlu vardır. ”Bir stilist olarak en sevmediğin parça hangisidir” sorusuna da ”leopar ve zebra” diyerek yanıt veren Ceylan Atınç, bu parçaları hiçbir zaman kullanmadığını ve kendisine yakıştırmadığını dile getirmiştir.



Moda Hep İlgi Odağım Oldu

Boyner’in ‘Fresh’ röportajında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ceylan Atınç moda hakkında ”kendimi bildim bileli ilgi odağımdı” diyen Ceylan Atınç, ailesinden de moda ile ilgili olanlar olduğunu belirtmiştir.

Moda ile olan ilgisini anneannesinden öğrendiğini, anneannesinin gardrobunda büyümenin bir etkisinin sonucu olarak modaya ilgi duyduğunu belirten Ceylan Atınç, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki moda organizasyonlarında da çalışmak istediğini ifade etmiştir.