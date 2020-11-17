Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısı 55 milyonu aşarken, 1 milyon 332 bin 328 kişi hayatını kaybetti. Salgından kurtuluş yolu olarak gözüken aşı çalışmaları ise tam gaz sürüyor. Şimdiye kadar Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısı ve Pfizfer ile BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşılarının salgına karşı antikor ürettiği belirlendi. Bu aşılar dışında ABD'de çalışmalarını sürdüren Moderna şirketinden sevindiren bir açıklama geldi. Şirket geliştirdiği aşının koronavirüse karşı antikor geliştirdiğini duyurdu. Bu kapsamda Moderna'nın geliştirdiği aşı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Moderna aşı kimin, hangi ülkenin? Moderna korona aşısı güvenli mi? Nasıl koruyor? Yan etkileri var mı? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte detaylar...

MODERNA AŞI KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

Moderna ABD'de faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketidir. Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarında faz 3 çalışmasını sürdüren firma elde edilen ilk verilere göre aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı.

Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, aşının başarılı olduğuna ilişkin veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.

Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." ifadesini kullandı.

Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." diye konuştu.

MODERNA KORONA AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 94,5 oranında başarılı olduğu belirtildi. Diğer aşılara bakıldığında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında başarılı olduğu duyuruldu. Rusya'nın geliştirdiği aşının ise yüzde 92 oranında virüse karşı etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan BBC'nin haberine göre Moderna'nın geliştirdiği aşının insanların sadece ağır hasta olmasını mı engellediği yoksa virüsün yayılmasını da engellediği bilinmiyor.

Moderna'nın son faz denemelerine ise 30 bin kişi katıldı. Gönüllerin yarısına dörder hafta arayla iki doz aşı yapıldı. Diğer gönüllülere de plasebo verildi.

Aşı yapılan gönüllülerin bağışıklığının ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Bunun için bu kişilerin daha uzun süre izlenmesi gerekiyor.

Aşının Covid-19'a karşı en hassas durumda olan yaşlılarda nasıl bir koruma sağladığına ilişkin de veri bulunmuyor.

MODERNA AŞISI NASIL KORUYOR?

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının teknolojisi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ile benzerlikler taşıyor. Moderna aşısı da virüse İspanyolca 'korona' yani 'taç' adını veren sivri uçların sentetik olarak laboravutar ortamında üretilmesini hedefliyor. mRNA olarak bilinen ve virüsün sivri uçlu proteinlerini taklit eden genetik maddeler insan vücuduna zerk edildiğinde çoğalmaya başlıyor ve bu şekilde bağışıklık sistemini tetiklemesi hedefleniyor.

Her iki aşının da etkin olabilmesi için birkaç hafta arayla iki doz uygulanması gerekiyor.

MODERNA AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının denemelerinde ciddi bir yan etkinin görülmediği ifade edildi. Görülen bazı yan etkilerin aşı yapılan kolda hafif ağrı, yorgunluk hissi ve baş ağrısı şeklinde olduğu belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre aşı yapıldıktan sonra bazı gönüllüler kısa süreli halsizlik, baş ağrısı ve ağrı hissettikleri söyledi.

London Imperial College'dan Prof. Peter Openshaw, aşının yan etkilerine ilişkin olarak, "Bunlar işe yarayan ve iyi bağışıklık tepkisi oluşturan bir aşıdan beklediğimiz etkiler" dedi.