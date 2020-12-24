Moderna aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı etkili mi? Kritik açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri ilaç firması Moderna'nın web sitesinden yapılan açıklamada, aşının İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu fakat yine de testler yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Kovid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dün basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Hancock yaptığı açıklamada Birleşik Krallık'ta koronavirüsün yeni bir varyantının daha tespit edildiğini belirtti. Tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendiren Hancock, koronavirüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Bakan Hancock bu varyantın Birleşik Krallık'ta koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü belirtti. Bakan Hancock iki vakanın Güney Afrika'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu duyurdu. İngiliz bakan Güney Afrika'da bulunmuş olanların kendilerini karantinaya alması gerektiği yolunda çağrı yaptı.

GÜNEY AFRİKA'DA GÖRÜLEN TÜR

"501.V2" olarak adlandırılan ve Güney Afrika'da görülen bu tür, Güney Afrika'daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturuyor.

Geçen hafta da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yüzde 70 daha hızlı yayılan bir Kovid-19 türü bulduklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahate kısıtlama getirmişti.

Türkiye, 20 Aralık'ta İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika'dan uçuşlara da geçici durdurma kararı almıştı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilciliğinde, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne ilişkin toplantı yapıldı. Uzmanlar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri ele aldı.

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne ilişkin düzenlenen toplantıda, virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu ve gençlerde daha sık görüldüğünün altı çizildi.

Yapılan paylaşımda, virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığı da ifade edildi.