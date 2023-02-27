Moein Abbasian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moein Abbasian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moein Abbasian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moein Abbasian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moein Abbasian 18 Ağustos 1989 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da معین عباسیان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moein Abbasian Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moein Abbasian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moein Abbasian'nin Mes Kerman ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moein Abbasian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moein Abbasian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moein Abbasian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moein Abbasian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Aboomoslem

1 Temmuz 2011 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2013 yılında Padideh

1 Temmuz 2018 yılında Saipa FC

13 Eylül 2020 yılında Paykan FC

14 Mart 2021 yılında Aluminium Arak

3 Eylül 2021 yılında Havadar SC

12 Ocak 2023 yılında Mes Kerman

Moein Abbasian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moein Abbasian şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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