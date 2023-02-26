Mohamad Shaker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamad Shaker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamad Shaker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamad Shaker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamad Shaker 14 Kasım 1996 tarihinde Jatt şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מוחמד שכר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamad Shaker Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipe Sports yapmaktadır. Mohamad Shaker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 31 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamad Shaker'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamad Shaker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamad Shaker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamad Shaker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamad Shaker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hapoel Raanana

31 Ocak 2018 yılında Kiryat Shmona

Mohamad Shaker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamad Shaker şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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