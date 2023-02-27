Mohammad Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Abbasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Abbasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Abbasi 3 Eylül 2000 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد عباسی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Abbasi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Abbasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 13 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Abbasi'nin Havadar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Abbasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Abbasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Abbasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Abbasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Naft U21

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC U21

13 Eylül 2020 yılında Havadar SC

Mohammad Abbasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Abbasi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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