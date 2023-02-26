Mohammad Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ghorbani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ghorbani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ghorbani 21 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد قربانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ghorbani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Ghorbani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ghorbani'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ghorbani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ghorbani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ghorbani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ghorbani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pakdasht U21

20 Eylül 2020 yılında FC Nassaji M.

21 Ağustos 2022 yılında Sepahan

Mohammad Ghorbani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ghorbani şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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