Mohammadmehdi Lotfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadmehdi Lotfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadmehdi Lotfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadmehdi Lotfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadmehdi Lotfi 23 Ağustos 2000 tarihinde Neka, Mazandaran şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدمهدی لطفی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadmehdi Lotfi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Mohammadmehdi Lotfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 13 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadmehdi Lotfi'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammadmehdi Lotfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadmehdi Lotfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadmehdi Lotfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadmehdi Lotfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Foolad FC U19

1 Temmuz 2019 yılında Foolad FC U21

18 Eylül 2020 yılında Niroye Zamini

13 Şubat 2022 yılında Paykan FC

Mohammadmehdi Lotfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadmehdi Lotfi şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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