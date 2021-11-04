Mohammed Elneny'nin menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Bu sezon yeni bir yapılanmayla lige istediği gibi başlayamayan sarı kırmızılılar oynadıkları maçlarla birlikte ritim bulmaya ve yeniden adından söz ettirmeye başlamıştı. Avrupa'da grubunda lider olan cimbomda teknik heyet, devre arası yapacağı takviyelerle birlikte ligde de başarı sağlamak istiyor. Bu kapsamda daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Mohamed Elneny'i isteyen Galatasaray, uzun süredir girişimlerini sürdürüyor. Mısırlı yıldızın menajeri William D'avilla da bu transfer iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İç transferde çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe ile yeni sözleşmeler imzalandı. Ocak ayında dış transferlerle takımına güç katmak isteyen Galatasaray'ın orta saha bölgesi için hedefi ise daha önce Beşiktaş'ta da ter döken Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny.

YABANCI BASIN DA YAZMIŞTI

Yabancı kaynaklarda da Elneny ile Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı transferde herhangi bir pürüz olmadığı ve 2 sezonluk bir sözleşme imzalanacağı öne sürülmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila Radyospor'da katıldığı bir programda konuyla alakalı konuştu.

"GALATASARAY'DA OYNAMAYI İSTİYOR"

D'avila yaptığı açıklamada oyuncusunun Galatasaray'da oynamayı istediğini belirtirken "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" ifadelerini kullandı.