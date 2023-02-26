Mohammed İssaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed İssaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed İssaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed İssaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed İssaka 2 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed İssaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 20 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed İssaka'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed İssaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed İssaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed İssaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed İssaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2021 yılında Legon Cities FC

Mohammed İssaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed İssaka şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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