Mohikan Ol uygulaması nedir? Mohikan uygulaması indir

Bu sezon Ali Koç yönetimi ile birlikte sosyal medya ve dijital ortamlara daha fazla önem veren Fenerbahçe, yeni mobil taraftar uygulamasını tanıttı. Sarı-lacivertlilerin, yeni uygulaması taraftarlardan büyük beğeni aldı ve ilgi gördü. Peki, Mohikan Ol uygulaması nedir? Mohikan Ol indirme linkleri...

Mohikan Ol uygulamasının tanıtım yazısında, uygulamanın etkilerinden şöyle bahsediliyor:

"Mohikan uygulamasını indirdiğin andan itibaren Kulübümüz ile arandaki iletişimi kuvvetlendiren, farklı etkileşim özellikleri barındıran, yeni proje fikirlerini bize iletebileceğin hikayeler de seninle olacak."

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yayınladığı uygulamanın tanıtım yazısının tamamı şöyle:

"Sen mücadelecisin, sen savaşçısın, sen kararlısın, sen yaratıcısın ve sen fedakarsın. Bitmek bilmeyen tutkunla, yüreğinde sönmeyen ateşinle, ruhuna işlenmiş aşkınla sen Mohikansın. Durmayan, susmayan, sınırlara sığmayan Mohikan artık dijitalde!

Sana özel armalarla, sana özel fırsatlarla artık sarı lacivert ailene bir adım daha yakınsın. Evde, işte, okulda, tribünde, sarı lacivertin olduğu her yerde Mohikan ile artık daha güçlüsün.

Fenerbahçemizin tarihinin derinliklerine inebileceğin, cevapladığın eğlenceli sorularla puanlar kazanabileceğin, Fenerium alışverişlerinde puanlar toplayabileceğin, kazandığın bu statü puanlarıyla Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve sporcularımıza sorular sorabileceğin yepyeni bir uygulama seni bekliyor.

Mohikan uygulamasını indirdiğin andan itibaren Kulübümüz ile arandaki iletişimi kuvvetlendiren, farklı etkileşim özellikleri barındıran, yeni proje fikirlerini bize iletebileceğin hikayeler de seninle olacak.

Sana özel bu ayrıcalıkların, kampanyaların ve fırsatların tamamını görmek için sen de Mohikan’ı indirebilirsin.

Sen, ben, o değil; biziz! Bizler gücünü kısılan seslerden, ıslanmış formalardan, tekmeye kafa atanlardan, Fenerbahçe’ye hasta olanlardan alan Mohikanlarız!"

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