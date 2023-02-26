Moises Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises Corozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Corozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises Corozo 25 Ekim 1992 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Moisés David Corozo Cañizares şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Corozo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Moises Corozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moises Corozo'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moises Corozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises Corozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Moises Corozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises Corozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Panamá SC

26 Mart 2012 yılında Norte América

3 Eylül 2012 yılında Trofense

30 Haziran 2013 yılında Norte América

6 Ağustos 2013 yılında CD Ferroviarios

2 Aralık 2013 yılında Norte América

21 Ocak 2014 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2014 yılında Norte América

27 Ocak 2015 yılında Dep. Cuenca

30 Mart 2016 yılında CD Macará

2 Ocak 2020 yılında LDU Quito

23 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Moises Corozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises Corozo şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Moises Corozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 24 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.