Mojtaba Haghdoost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mojtaba Haghdoost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mojtaba Haghdoost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mojtaba Haghdoost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mojtaba Haghdoost 22 Ocak 1996 tarihinde Izeh, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مجتبی حق دوست şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mojtaba Haghdoost Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mojtaba Haghdoost, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mojtaba Haghdoost'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mojtaba Haghdoost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mojtaba Haghdoost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mojtaba Haghdoost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mojtaba Haghdoost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Karoon Arvand

1 Temmuz 2015 yılında Naft Tahran

1 Eylül 2016 yılında Esteghlal FC

30 Haziran 2017 yılında Naft Tahran

1 Ocak 2018 yılında Foolad

1 Temmuz 2018 yılında Zob Ahan

6 Ekim 2018 yılında Fajr Sepasi

30 Haziran 2019 yılında Zob Ahan

31 Ağustos 2021 yılında Paykan FC

Mojtaba Haghdoost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mojtaba Haghdoost şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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