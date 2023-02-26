Mojtaba Najarian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mojtaba Najarian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mojtaba Najarian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mojtaba Najarian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mojtaba Najarian 25 Ocak 1998 tarihinde Behbahan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مجتبي نجاريان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mojtaba Najarian Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Mojtaba Najarian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mojtaba Najarian'nin Foolad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mojtaba Najarian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mojtaba Najarian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mojtaba Najarian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mojtaba Najarian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Foolad

Mojtaba Najarian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mojtaba Najarian şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mojtaba Najarian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Foolad FC (-2016)

İran U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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