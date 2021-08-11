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  4. Molde - Trabzonspor UEFA Konferans ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi Şifresiz mi?

Molde - Trabzonspor UEFA Konferans ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi Şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan ve ilk maçta etkili oyununa rağmen sahada 3-3'lük beraberlikle ayrılan Trabzonspor, rövanş maçına çıkacak. Bordo mavililerin bu maçını izlemek isteyen taraftarlar Molde - Trabzonspor UEFA Konferans ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi Şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Molde - Trabzonspor UEFA Konferans ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi Şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme ilk maçına Norveç ekibi Molde karşısında çıkan Trabzonspor, öne geçmesine rağmen skoru bir türlü koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavililer deplasmanda galip gelerek tur atlayan taraf olmak istiyor. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar Molde - Trabzonspor UEFA Konferans ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi Şifresiz mi?

MOLDE TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu mücadele Molde'nin, Aker Stadion Stadyumu'nda oynanacak.

MOLDE TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Molde maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Bordo mavili ekibin bu karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Molde - Trabzonspor UEFA Konferans ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi Şifresiz mi?

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