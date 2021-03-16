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Monako'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Monako'nunHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Monako'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Monako'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Monako'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Monako'nunHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Monako veya resmî adı Monako Prensliği, 1297 yılında kurulmuş, Avrupa'da Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında yer alan bağımsız bir şehir devleti ve prensliktir

Monako'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Monako 36136 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 219. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000046 olduğu görülmektedir.

Monako'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Monako'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Monako'nunHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Monako'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Monako'nun yüz ölçümü 2,03  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Monako'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 44229 km²

Monako'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Monako'nunHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Monako'nun Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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