Monir Al Badarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monir Al Badarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monir Al Badarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Monir Al Badarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Monir Al Badarin 8 Temmuz 2005 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. Filistin,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Монир Хакам Ал Бадарин /منير حكم البدارين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Monir Al Badarin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Monir Al Badarin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Monir Al Badarin'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Monir Al Badarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Monir Al Badarin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Monir Al Badarin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Monir Al Badarin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Botev II

Monir Al Badarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Monir Al Badarin şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Monir Al Badarin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rozova Dolina, Beroe, Spartak Pleven, Pirin Blagoevgrad, Botev Plovdiv

Filistin U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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