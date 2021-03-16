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Montserrat'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Montserrat'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Montserrat'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Montserrat'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Montserrat'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Montserrat'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Montserrat (Türkçede Sarp Dağ anlamına gelmektedir), Kuzey Amerika'da Antiller bölgesinde Birleşik Krallık'a bağlı bir adadır.

Montserrat'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Montserrat 4922 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 234. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00000063 olduğu görülmektedir.

Montserrat'ın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Montserrat'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Montserrat'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Montserrat'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Montserrat'ın yüz ölçümü 102 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Montserrat'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 102 km²

Montserrat'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Montserrat'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Montserrat'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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