Çok sayıda konunun gündem olduğu Twitter'da bu kez #MoonPoly etiketi gündeme girdi. Çok sayıda paylaşımın ardından vatandaşlar söz konusu kelimenin anlamını merak etmeye başladılar. Bu kapsamda bizlerde sizler için en çok merak edilen Moon Poly ne demek, nedir? Moon Poly neden gündem oldu? sorularına yanıt verdik. İşte detaylar....

MOON POLY NE DEMEK, NEDİR? MOON POLY NEDEN GÜNDEM OLDU?

Dünyada adı pek bilinmeyen birçok kripto para biriminin Twitter'da tanıtılması için etiket açılır. Moon Poly, kısaca kripto paralardan olan PolyMoon'dur.

Twitter'da çok sayıda yapılan paylaşımlardan sonra gündem olmuştur.