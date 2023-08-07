Morgdaki Ölüler Ne Hisseder? Ölen Kişi Morgda Üşür Mü?

Yaşamın kaçınılmaz gerçeklerinden olan, ölüm herkesin eninde sonunda yaşayacağı bir durumdur. Bu sebepten ötürü insanların ölürken ne hissedeceğini ya da morgdayken üşüyüp üşümeyeceğini merak edip düşünmesi gayet normaldir. Peki morgdaki ölüler ne hisseder? Morgdaki ölüler üşür mü? Ölen kişi kendisini yıkayan kişiyi görür mü? Ağladığımızı ölüler fark eder mi? Morgdayken ölüler ne yapmaktadır? Kişinin ölümünün ardından geçen 24 saat nasıl geçer? İşte ölüm ve morgdaki ölüler hakkında merak edilen tüm detaylar.





Morgdaki Ölüler Ne Hisseder?

Morgda ölülerin üşüyüp üşümediği, ne hissettikleri, ne yaptıkları insanlar tarafından merak edilmektedir. Sizler için makalemizde bu konuyla alakalı bilgileri derledik. İnsan öldüğünde beynindeki tüm faaliyetler durur ve fonksiyonları sona erer. Bu durumdan yola çıkarak ölen insanların herhangi bir hissiyatının olmadığını söylemek mümkündür. Fakat ölüm gerçekleşmeden önce kişinin acı hissettiği söylenmektedir. Ölen insanların morgda ne hissettiklerini konusuna biraz da dini açıdan bakacak olursak şunları söyleyebiliriz.

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Öldükten sonra ruhlar barzakh adı verilen bir aleme gider. Ölümle kıyamet arasında geçen zamana barzakh adı verilmektedir. İnsanlar öldüklerinde ruhları bu aleme göç etmektedir. Ruh bir kere bu aleme geçtikten sonra tekrardan fiziksel bedenine gidemez. İslam inancına göre ruhu barzakh alemine giden kişinin eğer dünyada iyi bir Müslüman oldu ise acı çekmeyeceği, huzur içinde barzakh vaktini geçireceği ancak eğer dünyada kötü bir Müslüman oldu ise barzakh zamanının acılarla ve sıkıntılarla geçireceği bilinmektedir.



Ölen Kişi Morgda Üşür mü?

Ölümden sonra bedenin durumunu anlamak amacıyla morgdaki ölünün üşüyüp üşümediği sorusunu iyi anlamak gerekmektedir. Vücudun işlevsel tüm fonksiyonlarının sonlandığı bilimsel olarak kanıtlandığından ölen kişilerin üşüme hissiyatının da son bulduğunu söylemek mümkündür. Hem dini hem bilimsel açıdan morgdaki bedenin üşüdüğünü düşünmek gerçekçi değildir ve yanlıştır.

Ölüler Ağladığımızı Görür mü?

Ölüm sonrası bilincin devam edip etmediği konusu, insanların en çok merak ettiği sorulardan biridir. Dini açıdan bakıldığında, ölülerin yaşayanları görebilme durumu, farklı dinler ve mezhepler arasında değişiklik gösterir. İslam inancına göre, ölülerin kabir hayatı içerisinde yaşayanların hissettiği duyguları ve yaşadıklarını bilmeleri mümkün değildir. Ancak bu durum, ölen kişinin Allah tarafından belirli bilgilere ulaştırılmasıyla değişebilir.

Morgda Ölüler Ne Yapar?

Morgda ölülerin ne yaptığı konusu, ölümün ardından yaşanan süreçle ilgili endişeleri gidermeye yönelik önemli bir sorudur. Bilimsel açıdan, ölüm gerçekleştikten sonra beden ve beyin fonksiyonlarının tamamen durduğu bilinir. Bu nedenle, morgdaki ölülerin herhangi bir eylemde bulunmaları mümkün değildir.

Dini açıdan ise, İslam inancında ölümle başlayan kabir hayatı sürecinde, ölülerin dünyadaki yaşamlarına göre sorgulanacakları ve ahiret hayatına hazırlanacakları ifade edilir. Bu süreçte ölülerin morgda veya kabirde ne yaptıkları, dünya ile bağlantılı değil, ahirete yönelik bir süreç olarak değerlendirilir. Yani, dini inançlara göre ölülerin morgda veya kabirde yaptıkları eylemler fiziksel değil, daha çok ruhani ve ahiret hayatına yönelik olarak düşünülmelidir.

Bir Ölünün İlk 36 Saati Nasıldır?

İslam dinine göre, bir kişinin ölümü, ruhun bedenden ayrılması ve Allah’a dönmesi anlamına gelir. İlk 36 saat, bu süreçteki birçok olayın gerçekleştiği kritik bir zaman dilimidir. İslami kaynaklarda bu süreç hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. İslam’a göre, ölen kişinin ruhu bedeninden ayrıldıktan sonra, iki melek gelir ve ona sorular sorar. Bu sorular, “Kimdir senin Rabbin?”, “Hangi dinin üyesisin?”, “Kimdir senin Peygamberin?” gibi sorulardır. Bu sorulara verilecek doğru cevaplar, kişinin imanına ve hayatına göre belirlenir.



Bir ölünün ilk 36 saati, ruhun bedenden tamamen ayrılması ve Allah’a teslim olması sürecidir. Bu süreçte, ölen kişinin yakınları, onun için dua ederler ve ölünün bedeni yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır. Bu süreçte yapılan duaların, ölünün ruhunu rahatlatmaya ve onun için hayır duası yapmaya yardımcı olduğuna inanılır. Bunun yanı sıra ölünün ruhu, bu süreçte yakınlarının ve sevenlerinin yaptığı sadaka, hayır işleri ve dua gibi iyi işlerden faydalanabilir. İslam’a göre, ölünün yakınları, onun için yapılan hayırlı işlerden ömürleri boyunca sevap kazanırlar.

Morglarda Bulunan Ölüler Hareket Edebilir Mi?

Evet. Kasların hareket edebildiği ve ölü bedenlerin hareket edebildiği bilinmektedir. Bu hareketler genellikle sıcaklık ve diğer faktörlerin neden olduğu kasılmalardan kaynaklanır.





Morgdaki Ölülerin Ruhları Hakkında Bilimsel Bir Bilgi Var Mı?

Hayır. Ölü bedenlerin ruhları hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.





Morgdaki Ölülerin Hücreleri Hala Çalışıyor Mu?

Hayır. Ölü bedenlerin hücreleri işlevini yitirdiği için artık çalışmazlar.





Morglar Neden Gereklidir?

Morglar, ölü bedenlerin saklanması ve incelenmesi için gereklidir. Ölü beden incelenerek sebebi tespit edilir ve soruşturma yapılır. Ayrıca ölü beden cesetleri organ bağışı veya tıp eğitiminde kullanılabilmektedir.



