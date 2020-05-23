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Moskova'da rehine krizi' iddiası

Rusya'nın başkenti Moskova'da, kimliği belirsiz bir kişinin bankaya girerek içeridekileri rehin aldığı iddia edildi. Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu öne sürüldü.

Moskova'da rehine krizi' iddiası

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Sputnik'e kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.

"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti.

Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada, üzerinde Delivery Club kostümü olduğu iddia edilen saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Güvenlik çemberine alınan olay yeri yakınlarındaki tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Sputnik 
Haber Editörü

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