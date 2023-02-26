Mostafa Kiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Kiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Kiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Kiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Kiani 11 Haziran 1994 tarihinde Izeh, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مصطفی کیانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Kiani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Kiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mostafa Kiani'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Kiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Kiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Kiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Kiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2015 yılında Foolad Novin

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Ahvaz

27 Temmuz 2017 yılında Sh. Mahshahr

12 Temmuz 2018 yılında Esteghlal Khz.

22 Temmuz 2019 yılında Baadraan

12 Kasım 2020 yılında Qashqai Shiraz

1 Ekim 2021 yılında Est. Mollasani

20 Ağustos 2022 yılında Chadormalu SC

12 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

Mostafa Kiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Kiani şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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