Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nerede oynuyor? Galatasaray'a transfer oldu mu?

Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle istediği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in transferi için yoğun çalışmalar sürüyor. Terim'in, oyuncunun ismini verdiği andan itibaren taraftarın radarına giren Mostafa Mohamed, en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nerede oynuyor? İşte detaylar...

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NEREDE OYNUYOR?

28 Kasım 1997 yılında Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya gelen golcü oyuncunun tam adı Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah'dır. 23 yaşındaki genç golcü, Mısır Ligi'nde Zamalek forması giyiyor.

Profesyonel kariyerinde 58 maça çıkan Mohamed, rakip filelere 35 gol bırakmayı başardı. Bu sezon Mısır Premier Lig'de 2 maça çıkan genç yıldız 2 gol attı. Mısır A Milli Takım formasını 4 kez giyen fakat skor üretemeyen Mohamed'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Golcü oyuncu hakkında yapılan analizlerde, oyuncunun fizik kapasitesinin oldukça güçlü olduğuna dair vurgular yapılıyor. Kafa vuruşu ve sıçrama özellikleriyle de dikkat çeken Mohamed'in sert şutları da etkili oluyor.

1.85 boyunda olan genç yıldızın kulübü Zamalek ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Fanatik'in haberine göre, kulübü Zamalekle ödeme takvimi üzerindeki son pürüzleri gidermeye çalışan Galatasaray Yönetimi'nin, 23 yaşındaki golcüyü de ikna ederek transferi bitirme aşamasına getirdiği öğrenildi. Mohamed'in çok kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.