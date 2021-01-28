Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mostafa Mohamed'in eşi kimdir?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Mostafa Mohamed'in adını verdmesinin ardından taraftarın radarına giren başarılı futbolcuya ilişkin Zamalek'ten açıklama yapıldı. Peki, Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer mi oldu? İşte ayrıntılar...

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

28 Kasım 1997 yılında Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya gelen golcü oyuncunun tam adı Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah'dır. 23 yaşındaki genç golcü, Mısır Ligi'nde Zamalek forması giydi.

Profesyonel kariyerinde 58 maça çıkan Mohamed, rakip filelere 35 gol bırakmayı başardı. Bu sezon Mısır Premier Lig'de 2 maça çıkan genç yıldız 2 gol attı. Mısır A Milli Takım formasını 4 kez giyen fakat skor üretemeyen Mohamed'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Golcü oyuncu hakkında yapılan analizlerde, oyuncunun fizik kapasitesinin oldukça güçlü olduğuna dair vurgular yapılıyor. Kafa vuruşu ve sıçrama özellikleriyle de dikkat çeken Mohamed'in sert şutları da etkili oluyor.

1.85 boyunda olan genç yıldızın kulübü Zamalek ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

28 Haziran Perşembe günü Zamalek'ten yapılan açıklamada Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığı belirtildi

GALATASARAY'A TRANSFER Mİ OLDU?

Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Mısır kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mohamed’in 1,5 yıllığına Galatasaray’a kiralandığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Zamalek Basın Sözcüsü Essam Salem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Mostafa Mohamed, Galatasaray'da istediğini alacağına ikna oldu çünkü hem yurt içinde hem de Avrupa'da güçlü bir takım olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.

Mostafa Mohamed'in eşi de sosyal medya hesabında "Sonunda" ifadesiyle bir paylaşımda bulundu.

MOSTAFA MOHAMED'İN EŞİ KİMDİR?

Mısırlı golcünün eşi Hayah Salama, oyuncunun Galatasaray'a transferini ilk duyuran isimlerden birisi oldu. Bunun üzerine merak edilen isim olan Hayah Salama, Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarını da oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Hayah Salama'nın Instagram adresi, "@7ayahsalama" şeklindedir.