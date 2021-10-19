Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Fırat Aydınus hangi takımlı?İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 19 Ekim 2021 elektrik kesintisi sorgulamaÇağrı Merkezi Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMemurların saat başı fazla mesai ücretleri arttı! Yeni yılda uygulanacakBülent Ersoy'un 1 liralık davasına Mustafa Keserden ağır yanıt! Diva bu sözlere çok sinirlenecek!İşletme Elektrik Bakım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıDombra ne demek, TDK'ya göre Dombra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İnşaat Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıMostafa Mohamed performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi! Galatasaray, bonservisini alacak!Müge Anlı canlı izle 19 Ekim 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 19 Ekim Salı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Mostafa Mohamed performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi! Galatasaray, bonservisini alacak!

Mostafa Mohamed performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi! Galatasaray, bonservisini alacak!

Galatasaray'da sezona sessiz başlayan ancak daha sonra attığı goller ve gösterdiği performansla kendisini göstermeyi başaran Mostafa Mohamed, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Mısırlı golcü için Fransız Bordeaux ekibinin 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Mostafa Mohamed performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi! Galatasaray, bonservisini alacak!

Galatasaray'ın Zamelak'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Mostafa Mohamed, sezona etkili bir başlangıç yapamamıştı. Son 2 maçta ise 3 gole imza atan Mısırlı forvet performansıyla göz doldurdu. 23 yaşındaki golcünün yükselen form grafiğinin Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği ifade edilirken, Mohamed için Premiler Lig ve Lig 1'den taliplerin olduğu, teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Son iki maçta 3 gole imza atan Galatasaray'ın Mısırlı forveti, fiziksel dayanıklılık testlerinde takımın en iyilerinden biri olarak göründü. Kaan'dan sonra da yağ oranı en az çıkan futbolcu konumunda bulunan Mohamed'in giderek artan performansı sebebiyle İngilizlerin ardından Fransız kulübünden de teklif geldi.

Mostafa Mohamed performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi! Galatasaray, bonservisini alacak!

ÇALIŞMASININ VERİMİNİ ALDI

Durgun başladığı Rize'de iki gole birden imza attıktan sonra Konyaspor karşısında da 87 dakika forma giyen Mostafa Mohamed, attığı güzel golle takımına galibiyeti getirdi. Taraftarın da sevgisini kazanan 23 yaşındaki forvet, idmanlarda ekstra çalışmasının ve düzenli aile hayatının karşılığını sahi içinde alıyor. 

Mostafa Mohamed performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi! Galatasaray, bonservisini alacak!

"GOLLERİM DEVAM EDECEK"

Ailesinden ayrı yaşamak istemeyen, bu kapsamda eşini, çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" şeklinde konuştu.

Mostafa Mohamed performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi! Galatasaray, bonservisini alacak!

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ YAPILACAK

Performansını artıran Mohamed'e İngiliz kulüplerinin ardından Fransız ekibi Bordeaux kulübünün 6 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın, sözleşmesinde 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Mostafa Mohamed için Mısır kulübü Zamalek'e önümüzdeki günlerde olumlu geri dönüş yapacağı ifade ediliyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT