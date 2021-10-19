Mostafa Mohamed performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi! Galatasaray, bonservisini alacak!

Galatasaray'ın Zamelak'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Mostafa Mohamed, sezona etkili bir başlangıç yapamamıştı. Son 2 maçta ise 3 gole imza atan Mısırlı forvet performansıyla göz doldurdu. 23 yaşındaki golcünün yükselen form grafiğinin Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği ifade edilirken, Mohamed için Premiler Lig ve Lig 1'den taliplerin olduğu, teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Son iki maçta 3 gole imza atan Galatasaray'ın Mısırlı forveti, fiziksel dayanıklılık testlerinde takımın en iyilerinden biri olarak göründü. Kaan'dan sonra da yağ oranı en az çıkan futbolcu konumunda bulunan Mohamed'in giderek artan performansı sebebiyle İngilizlerin ardından Fransız kulübünden de teklif geldi.

ÇALIŞMASININ VERİMİNİ ALDI

Durgun başladığı Rize'de iki gole birden imza attıktan sonra Konyaspor karşısında da 87 dakika forma giyen Mostafa Mohamed, attığı güzel golle takımına galibiyeti getirdi. Taraftarın da sevgisini kazanan 23 yaşındaki forvet, idmanlarda ekstra çalışmasının ve düzenli aile hayatının karşılığını sahi içinde alıyor.

"GOLLERİM DEVAM EDECEK"

Ailesinden ayrı yaşamak istemeyen, bu kapsamda eşini, çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" şeklinde konuştu.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ YAPILACAK

Performansını artıran Mohamed'e İngiliz kulüplerinin ardından Fransız ekibi Bordeaux kulübünün 6 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın, sözleşmesinde 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Mostafa Mohamed için Mısır kulübü Zamalek'e önümüzdeki günlerde olumlu geri dönüş yapacağı ifade ediliyor.