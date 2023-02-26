Mothobi Mvala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mothobi Mvala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mothobi Mvala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mothobi Mvala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mothobi Mvala 14 Haziran 1994 tarihinde Theunissen, Free State şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mothobi Mvala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mothobi Mvala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mothobi Mvala'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mothobi Mvala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mothobi Mvala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mothobi Mvala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mothobi Mvala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Highlands Park

18 Eylül 2020 yılında Sundowns

Mothobi Mvala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mothobi Mvala şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Mothobi Mvala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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