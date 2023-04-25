Motora sıkışan minik kedi için, görevliler seferber oldu

Bursa'da belediyenin aracının motor kısmında yavru kedinin sesini duyan dikkatli şoför kendi imkanlarıyla çıkaramayınca belediye personellerinden yardım istedi.

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Motora sıkışan minik kedi için, görevliler seferber oldu

Bursa'da belediyenin aracının motorunda sıkışan kedi için görevliler seferber oldu. Belediye aracı tamirhaneye çekildi, parçaları tek tek söküldü. Mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Motora sıkışan minik kedi için, görevliler seferber oldu

YAVRU KEDİ UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA MOTORDAN ÇIKARILDI

Osmangazi Belediyesi'ne ait 16 ALY 825 plakalı aracın motor kısmına yavru kedi girdi. Kedinin sesini duyan dikkatli şoför kendi imkanlarıyla çıkaramayınca belediye personellerinden yardım istedi.

Osmangazi Belediyesi'ne ait resmi plakalı aracın motor bölümünden gelen kedi sesini duyan dikkatli şoför kediyi bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan şoför belediye personelinden yardım istedi. Osmangazi Belediyesi'nin ustaları uzun süre uğraşsa da çok korkan yavru kedi bir türlü aracın motor kısmından çıkmadı. Bunun üzerine tamirhaneye çekilen aracın motor kapağı ve bazı parçaları söküldü. Yavru kedinin yerinin belirleyen motor ustası ensesinden tuttuğu yavru kediyi aracın motorundan çıkarttı. Korku dolu gözlerle olan biteni anlayama çalışan yavru kedi kendisini kucağına alan ustaya adeta teşekkür edercesine miyavlamaya başladı.

Motora sıkışan minik kedi için, görevliler seferber oldu

Kedinin sevimliliği karşısında duygulanan belediye personeli su verdikleri yavru kediyi Osmangazi Belediyesi veterinerlerine teslim etti.

KAYNAK: İHA

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