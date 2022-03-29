Motorine indirim geldi! İşte 29 Mart mazot benzin ve motorin fiyatları!​​​​​​​

Benzin ve motorin fiyatlarına 25 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere gelen zammın ardından motorin fiyatlarında indirim beklentisi merakla araştırılıyordu.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün beraberinde motorine indirimi geldi.

MOTORİNDE İNDİRİM GELDİ!

Yapılan son açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (30 Mart) motorine 1,55 TL indirim geldi.

ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 24 MART

Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, 23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi.

Bu zammın hemen ardından 25 Mart'ta motorine 1.37 TL daha zam geldi. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları yükselmişti.

Bu geceki indirimle birlikte benzin fiyatları değişmeyecek ancak motorin fiyatları düşecek.

İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL’ye satılıyor. Bu geceki indirimden sonra bir litre motorinin fiyatı ortalama 23,58 TL’den 22,03 TL'ye düşecek.

İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye satılıyor. Bu geceki indirimden sonra bir litre motorinin fiyatı ortalama 23,60 TL’den 22,05'e düşecek.

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Ankara'da ise bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye satılıyor. Bu geceden sonra bir litre motorinin fiyatı ortalama 23,68 TL’den 22,13 TL'ye düşecek.

İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 19.70 TL. Bu geceden itibaren motorin litre fiyatı ortalama 23.70 TL'den 22,15 TL'ye düşüyor.