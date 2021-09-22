Motosiklet kazası bir genci daha hayatından etti! Deniz Nurgören yaşamını yitirdi

Olay, İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Kazada 20 yaşındaki Deniz Nurgören, seyir halindeyken bir anda motosiklet direksiyonunun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. Olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, Nurgören'in hayatını kaybettiği tespit edildi.