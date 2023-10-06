Motosikletini 2. kez çalmaya çalışan hırsızdan intikamı ağır oldu: Streç filme sarıp ...

Kasımpaşa'da bir genç motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca ise onu ayaktan boynuna kadar streç filmle sardı. Genç hırsıza verdiği akıl almaz cezayı kayda alırken, bir de onu streç kutusuyla darp etti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Duyanları ve görenleri şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa Yahya Kahya Mahallesi'nde meydana geldi.

TESPİT ETTİ ANCAK YAKALAYAMADI

İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner B.'ye (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner B.'ye ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

HIRSIZI STREÇ FİLMLE SARDI

Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner B.'ye yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Polis hırsızı gözaltına aldı

Olayın ardından Caner B., motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner B.'nin ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.