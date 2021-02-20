Motosikletli Kurye Maaşı Ne Kadar? 2021 Motosikletli Kurye Maaşları, İş İlanları

Motosikletli Kurye görev tanımı nedir, Motosikletli Kurye ne iş yapar, Motosikletli Kurye olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motosikletli Kurye mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motosikletli Kurye Tanımı; Kendisine teslim edilen her türlü yemek siparişi, evrak, kargo ve paketlerin alıcı adresine istenilen zamanda ve güvenli bir şekilde ulaştıran kişidir.

Motosikletli Kurye Maaşı Ne Kadar? 2021 Motosikletli Kurye Maaşları

Motosikletli Kurye maaşı ortalama aylık 3450 - TL'dir. En düşük Motosikletli Kurye maaşı 2950 -TL, En yüksek ise 3820 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motosikletli Kurye iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Motosikletli Kurye Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Motosikletli Kurye Ne İş Yapar?

a) Dağıtımı yapılacak yemek siparişi, evrak ve paketleri, listelere göre teslim almak,

b) Her türlü yemek siparişi, evrak ve paketlerin dağıtımını yapmak,

c) Her türlü evrak ve paketlerin belirtilen adresten toplanması işlemlerini yapmak,

d) Belli bir bölgedeki tüm adreslere broşür, bülten, el ilanı vb. dağıtımı yapmak,

e) Fatura, hesap özetleri , konşimento , kredi kartları , promosyon ürünleri vb. dağıtımını yapmak,

b) Teslimat adresleri müşteri isim bilgileri ve faturaları yanına almak,

d) Müşteri adreslerine götürmek ve teslim etmek,

f) Müşterilerden ücret almak, para üstü ve fiş, fatura vermek,

g) Müşteri siparişlerini zamanında ulaştırmak,

i) Müşterileri memnuniyeti veya şikayetlerini patronuna, yöneticisine iletmek,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralların uymak,

Motosikletli Kurye Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Motosikletli Kurye Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Motosikletli Kurye mesleğinin meslek kodu 8321.02 olarak belirlenmiştir

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