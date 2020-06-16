Motosikletli saldırganlar Şişli'de pompalı tüfekle ateş açtılar
Şişli, Feriköy'de aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletli iki kişiye mahalle sakinlerinin 'yavaş gidin' diye tepki göstermesi üzerine şahıslar pompalı tüfekle mahallede rastgele ateş açtı. Şüpheliler eşkalleri tespit edilerek kısa bir süre içerisinde yakalandı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şişli, Feriköy Mahallesi, Şahin Sokakta sokak üzerinde aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletlilere mahalle sakinleri 'yavaş gidin' diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine motosiklette bulunan iki maganda ve mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikten sonra motosikletleriyle bölgeden ayrılan iki şüpheli bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. çılan ateş sonucunda sokakta bulunanların kendilerini korumak için kaçışıyor. Saldırı sonrasında vatandaşlar, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet edip etmediğini kontrol ederek emniyet ekiplerine durumu ihbar ettiler
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Saldırı sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek kısa bir süre içerisinde 2 saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan saldırganlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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