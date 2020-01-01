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  3. Mourinho'dan maç esnasında olay hareket!

Mourinho'dan maç esnasında olay hareket!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Southampton kendi sahasında Tottenham ile karşılaştı. Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, maç sırasında dikkat çeken bir davranışta bulundu.

Mourinho'dan maç esnasında olay hareket! 119

Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho yaptığı olay hareketle geceye damga vurdu.