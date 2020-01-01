Mourinho'dan maç esnasında olay hareket! İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Southampton kendi sahasında Tottenham ile karşılaştı. Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, maç sırasında dikkat çeken bir davranışta bulundu.

1 9 Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho yaptığı olay hareketle geceye damga vurdu.