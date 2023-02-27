Moussa Seydi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Seydi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussa Seydi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moussa Seydi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moussa Seydi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Seydi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussa Seydi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Seydi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Seydi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Seydi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Seydi 21 Ağustos 1996 tarihinde Sedhiou şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Seydi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Moussa Seydi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Seydi'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moussa Seydi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Seydi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Moussa Seydi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Seydi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2014 yılında FC Metz B

31 Temmuz 2017 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2020 yılında US Orléans

30 Ocak 2022 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Moussa Seydi kimdir

Moussa Seydi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Seydi şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Académie Génération Foot (2012-2014)

Moussa Seydi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moussa Seydi nereli

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