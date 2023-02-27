Moussa Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Toure 22 Aralık 1988 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Toure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Moussa Toure, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Moussa Toure'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moussa Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moussa Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AS Poissy

1 Ocak 2008 yılında Eintracht Trier

1 Eylül 2009 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında Hesperange

1 Temmuz 2012 yılında SSV Ulm 1846

26 Temmuz 2013 yılında Eintracht Trier

21 Ekim 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında AS Poissy

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Dinan Léhon

1 Temmuz 2017 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2018 yılında Perl-Besch

1 Temmuz 2019 yılında Steinsel

1 Ocak 2020 yılında Perl-Besch

31 Ağustos 2022 yılında US Hostert

Moussa Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Toure şuan US Hostert takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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