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Mozambik'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mozambik'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mozambik'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Mozambik'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mozambik'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mozambik'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mozambik ya da resmî adıyla Mozambik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan bir ülke. Ülkenin doğu sınırının tamamını Mozambik Kanalı'nın da yer aldığı Hint Okyanusu oluşturmaktadır.

Mozambik'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Mozambik 31255435 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 46. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,004 olduğu görülmektedir.

Mozambik'in Müslüman Nüfus sayısı 5,224,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 22,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Mozambik'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mozambik'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mozambik'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Mozambik'in yüz ölçümü 786019 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mozambik'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 13000  km²    Karasal Alan : 786380 km²

Mozambik'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mozambik'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mozambik'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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