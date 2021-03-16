Mozambik'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mozambik'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mozambik ya da resmî adıyla Mozambik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan bir ülke. Ülkenin doğu sınırının tamamını Mozambik Kanalı'nın da yer aldığı Hint Okyanusu oluşturmaktadır.

Mozambik'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Mozambik 31255435 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 46. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,004 olduğu görülmektedir.

Mozambik'in Müslüman Nüfus sayısı 5,224,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 22,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Mozambik'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Mozambik'in yüz ölçümü 786019 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mozambik'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 13000 km² Karasal Alan : 786380 km²

Mozambik'in Haritadaki Yeri / Konumu