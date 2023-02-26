Mpho Mathebula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mpho Mathebula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mpho Mathebula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mpho Mathebula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mpho Mathebula 22 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mpho Mathebula Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Mpho Mathebula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mpho Mathebula'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mpho Mathebula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mpho Mathebula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mpho Mathebula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mpho Mathebula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2020 yılında Bidvest Wits FC

8 Ekim 2020 yılında SuperSport Utd.

15 Şubat 2021 yılında U. Pretoria

30 Haziran 2021 yılında SuperSport Utd.

9 Ağustos 2021 yılında Richards Bay

Mpho Mathebula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mpho Mathebula şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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