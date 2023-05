MS hastaları için ‘Türkiye’de yaklaşık 70 bin MS hastası var’

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye'de yaklaşık 70 bin multiple skleroz (MS) hastasının bulunduğunu söyledi.

Multiple skleroz (MS) adıyla bilinen hastalık, toplumlarda genel olarak az bilinen bir beyin ve omirilik hastalığı olarak nitelendiriliyor. Hastalar güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetler nedeniyle günlük işlerinde zorluklar yaşarken aynı zamanda yorgunluk, unutkanlık, idrara sık gitme ve idrar kaçırma gibi şikayetler de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.

Samsun'da, Karadeniz Multipl Skleroz Derneği tarafından "9. MS Hastalıkları Kampı" düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi önderliğinde organize edilen 9. MS Hastalıkları Kampı'na yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 civarında hasta katıldı.

"Bu kampımızı her yıl Samsun'da devam ettirmeye çalışacağız"

9. MS Hastalıkları Kampı'nda konuşan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Multiple skleroz (MS) dediğimiz hastalıkla ilgili Samsun'da üniversitemizden katılan hocalarımızın desteğiyle yaptığımız kampımızın bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Her yıl 19 Mayıs haftasında yaptığımız etkinliği bu yıl 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenliyoruz. Bu etkinlikte, özellikle Türkiye'nin değişik bölgelerinde, farklı illerinde 100'ün üzerinde bir MS hastasının katılımıyla beraber hastalarımızı misafir ediyoruz. Onlarla beraber konakladıkları bu kamp süresi içerisinde farklı etkinlikler yapıyoruz. Onlarla fizik tedavi yapıyoruz, psikologlarımız destekler veriyor. Yoga, pilates gibi uygulamalar yapıyoruz ve onlarla gün içerisinde hem MS hastalığını öğrenmeleri hem de MS ile birlikte yolculularında nelere dikkat etmeleri gerektiğinin bilgilerini aktarıyoruz. Sosyal anlamda paylaşımlar yapıyoruz. Hemen hemen her akşam düzenlediğimiz farklı etkinliklerle beraber onların hem stresini azaltmak hem de bu hastalıkla olan birlikteliklerinde onlara en iyi şekilde neler yapabileceklerini aktarmayı amaçlıyoruz. Kampımızın bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz ve bundan sonra da Samsun'da bu kampımızı her yıl devam ettirmeye çalışacağız. Türkiye'de yaklaşık 70 bin MS hastası olduğunu biliyoruz. Bu hastalarımızın bir kısmını buraya getirerek daha bilgili ve donanımlı bir MS hastası olarak buradan ayrılmalarını, kendi hastalıklarıyla mücadelelerinde daha donanımlı olmaları, diğer hastalara da hastalığı aktarmaları anlamında önemli bir katkı sağlıyoruz" dedi.

"Nefes, yürüme terapileri ve yoga gibi egzersizleri birebir yakından görebilmek çok değerli"

9. MS Hastalıkları Kampı'na İsviçre'den katılan MS hastası Emrah İnan, "Ben yurt dışında tedavi gören 10 yıllık bir MS hastasıyım. Buraya katılma sebeplerimden bir tanesi aslında diğer MS hastaları ile bir araya gelmekti. Samsun'da ilk defa bulunuyorum ve MS hastalığı kampında çok detaylı ve gerekli bilgilerin paylaşıldığını görüyorum. Birçok etkinlik düzenleniyor ve bunlardan hepimiz faydalanıyoruz. Ben yurt dışında olduğum için bazı farklılıkları da görebiliyorum. Bunları karşılaştırma imkanım olabiliyor. Ülkemizde Murat Hocamızın bu işi çok iyi bir öncülükle gerçekleştirdiğini düşünüyorum. 9. kez düzenleniyor ve bu benim için bir ilk oluyor. Burada arkadaşlarla buluşmak, onlarla fikir alışverişi yapmak, hocalarımızla bir araya gelmek hepimiz için çok değerli ve ben burada olmaktan çok mutluyum. Yurt dışında da MS için bir sürü tedaviler var ama ben Türkiye'de durumların nasıl olduğunu öğrenmek için buradayım. Yoga, pilates gibi şeyler yapıyoruz. Ben bugüne kadar yogaya yakın olmayan birisiyken aslında yapılabilir olduğunu gördüm. Nefer terapileri, yürüme ile alakalı terapiler, bunların hepsini öğrendik. Bunları birebir yakından görebilmek bence çok değerli" diye konuştu.

OMTEL Otel'de düzenlenen 9. MS Hastalıkları Kampı 10 Mayıs 'a kadar devam edecek. Kamp sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.