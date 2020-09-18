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MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

Pençe-Kaplan Operasyonunun yapıldığı bölgede terör örgütleriyle girilen çatışmada atılan roketatar sonucu iki asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

''TACİZ ATEŞİ AÇILDI''

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

BAŞSAĞLIĞI DİLENDİ

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." denildi.

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

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