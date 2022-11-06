MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde açılan taciz atışı sonucu 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin ise yaralandığını duyurdu.

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MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü mensuplarının Irak'ın Kuzeyinde taciz ateşi açması sonucu bir askerimizi şehit ettiğini, 3 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANILDI

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak Kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir Üs Bölgemize açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz” denildi.

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