MSB açıkladı: 17'inci devriye icra edilirken patlama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri unsurlarının Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca devriye sırasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir devriye aracının hafif hasar aldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kara devriyesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. "
05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. #MSB #TSK pic.twitter.com/yhKSZiZpDh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020
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