MSB açıkladı: 17'inci devriye icra edilirken patlama

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kara devriyesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. "