MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' sözlerine yer verdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/OeV4RFUmJt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2020
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