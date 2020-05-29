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  3. MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' sözlerine yer verdi.

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 

 

 

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