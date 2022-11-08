MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi "Komandolarımız gerekeni yaptı!"

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!" ifadelerine yer verdi.

"KAHRAMANLAR GEREKENİ YAPTI"

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı! Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."